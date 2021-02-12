اللواء المحجوب: المساران “السياسي والعسكري” نجحا في صنع توافق كلي بين الليبيين

أكد اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية، أن “المسارين السياسي والعسكري نجحا في تذليل الصعاب لصنع توافق كلي بين الليبيين والنتائج واضحة خصوصا في القرارات المتعلقة بإخراج المرتزقة من البلاد”.

وأضاف المحجوب في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن “القوات المسلحة الليبية ستقوم بدورها الوطني بحماية اختيارات الليبيين ولن تتردد في تأمين أي استحقاق انتخابي مقبل سواء الاستفتاء على مسودة الدستور، أو الانتخابات البرلمانية والرئاسية، المقررة في ديسمبر المقبل، وصولا إلى حل الأزمة واستقرار البلاد”.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية، إن “الجيش الوطني الليبي وقيادته يدعمون خيارات الشعب الليبي ويقفون خلفها بكل قوة وعزيمة لا تلين”.

واختتم أن “القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر دائما ما يؤكد دعمه إرادة الليبيين، وأن الجيش الليبي مستمر في ملاحقة وقهر العناصر الإرهابية لحماية خيارات الليبيين ودعم العملية السياسية”.