بلدية سرت تستلم مدرسة ليبيا الحرة للتعليم الأساسي

تسلّم رئيس المجلس التسييري بلدية سرت سالم عامر، مدرسة ليبيا الحرة للتعليم الأساسي من قِبل السرية الخاصة للجيش الوطني.

وحضر إجراءات التسليم والاستلام للمدرسة مدير مدرسة ليبيا الحرة الأستاذ بشير الساكر ومندوبين عن السرية الخاصة العسكرية

وقدّم رئيس المجلس التسييري للبلدية، الشكر لأفراد السرية الخاصة للكتيبة 166 طيلة تواجدهم بهذه المؤسسة.

وأوضحت بلدية سرت، أن عملية التسليم، تأتي ضمن جهود ومساعي رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت بشأن استئناف الدراسة.

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