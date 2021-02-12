كوبيش يواصل مشاوراته مع الأطراف المعنية بالشأن الليبي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 February, 2021

قالت البعثة الأممية في ليبيا إن المبعوث الجديد يان كوبيش، يواصل، على مدى اليومين الماضيين، اتصالاته التمهيدية مع المسؤولين الليبيين، لتبين آرائهم بشأن الخطوات التالية لضمان الإسراع في تشكيل الحكومة المؤقتة.

وتأتي خطوات كوبيش بهدف إحراز المزيد من التقدم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية بهدف إنشاء هياكل وسلطات موحدة، وفي المضي قدماً في تحقيق المصالحة الوطنية فضلاً عن تنفيذ خارطة الطريق بغية إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021.

كما واصل المبعوث الأممي، مشاوراته مع المسؤولين الدوليين حيث تواصل مع مسؤولي السياسة الخارجية في العديد من الدول الغربية والإقليمية المعنية بالملف الليبي.