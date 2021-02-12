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بلدية زليتن تعقد اجتماعا مشتركا مع مدير أمن المدينة

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد عميد بلدية زليتن، مفتاح حمادي، اجتماعا مع مدير أمن زليتن عقيد بسطام انديشة بديـوان البلديـة.

وناقش الاجتماع، عدة محاور تتعلق بالشأن الأمني بالبلدية، منهـا تفعيـل مشروع تركيب منظومة الكاميرات بالبلدية، وكذلك وضع خطة أمنية لتأمين مداخل ومخارج البلدية.

كما ناقش الاجتماع، وضعية البوابات والاستيقافات بالبلدية ومـا تعانيـه المديريـة والمراكز التابعة لها من ضعـف البنية التحتية ونقص الاحتياجات.

وتناول الاجتماع، مشكلة التعديات على أمـلاك الدولـة وضرورة التنسيق مـع مكتب أمـلاك الدولة بالخصوص، إضافة إلى تقويـة فـروع المديرية وتقديم الدعم لها بالتنسيق مع وزارة الداخليـة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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