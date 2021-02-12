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شعيتير: زيارة المنفي للمنطقة الشرقية دليل على أن حكومته منفتحة على الجميع

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – رأت عضو ملتقى الحوار الوطني الأكاديمية بجامعة بنغازي جازية شعيتير أن زيارة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى المنطقة الشرقية، كأول زيارة رسمية له ولقائه بالقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر خطوة إيجابية جدًا، وترسل رسائل طمأنة للداخل والخارج بأن السلطة الجديدة منفتحة على الجميع وأن حكومتها حكومة وحدة وطنية فعليًا.

شعيتير وفي تصريح لموقع “عربي 21” القطري أمس الخميس قالت: “هذا التصرف يؤكد أن عهد التهميش والمركزية المقيتة ولى ولن يعود، كما تثبت الخطة وتؤكد أن المنفي هو ابن الشرق بحق”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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