أحوال الطقس: كتلة باردة تصل ليبيا بداية الأسبوع

أفادت جمعية رؤية لهواة الفلك، أن هواء “سيبيري” بارد سيصل الأجواء الليبية بداية من يوم الأحد القادم، وأن هذا الهواء من شأنه أن يجعل الأجواء شتوية بامتياز بمناطق واسعة من ليبيا.

وأوضحت الجمعية، المهتمة بالمناخ والفلك، أن أبرز التأثيرات لهذا الهواء، انخفاض في درجات الحرارة من 10 الى 13° مئوية وإلى مادون ال10 درجات بالمرتفعات الجبلية.

وأضافت جمعية رؤية لهواة الفلك، أن أمطار خفيفة إلى متوسطة وبشكل متفرق بمناطق شمال غرب ليبيا ومتوسطة الى غزيرة بالساحل الشرقي والجبل الأخضر.

وأشارت في إفادتها، إذا ما ثبت نزول الهواء البارد الذي ترسمه الخرائط حاليا فإن هطول زخات من الثلوج أمر وارد بالجبلين الغربي والأخضر.

ونوّهت الجمعية، إلى اضطراب شديد بحالة البحر بأغلب الساحل الليبي وارتفاع الموج قد يتجاوز 2.5 متر.

وختمت جمعية رؤية لهواة الفلك، عبر صفحتها على الفيسبوك، “نشاط واضح في الرياح الشمالية وقد تصل سرعة بعض الهبات الى 70 ك/س مما يزيد في إنخفاض الحرارة المحسوسة وزيادة الشعور بالبرد”.

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