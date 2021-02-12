البعثة الأممية: كوبيش يبحث التطورات الليبية مع المشير حفتر

واصل المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، على مدى الأيام الماضية اتصالاته التمهيدية مع المسؤولين الليبيين.

وقالت البعثة الأممية في بيان لها طالعته “الساعة 24″، اليوم الجمعة، إن كوبيش تحدث مع خالد المشري، رئيس مجلس الدولة الاستشاري، وأحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي، وفتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة الوفاق.

وبحسب البيان، أشاد كوبيش بعملهم لتحقيق التقدم في الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، وأعرب عن شكره على مشاركتهم الفاعلة في ملتقى الحوار السياسي الليبي.

والتمس المبعوث الأممي آراءهم بشأن الخطوات التالية لضمان الإسراع في تشكيل الحكومة المؤقتة، وإحراز المزيد من التقدم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية بهدف إنشاء هياكل وسلطات موحدة، وفي المضي قدماً في تحقيق المصالحة الوطنية فضلاً عن تنفيذ خارطة الطريق بغية إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021.

وأشار البيان إلى أن المبعوث الأممي تحدث مع القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر لمناقشة التطورات والأولويات، لا سيما في الملف الأمني، حيث رحب بدعمه لتنفيذ وقف إطلاق النار.

وواصل المبعوث الخاص، كوبيش، مشاوراته مع المسؤولين الدوليين عقب اتصالات سابقة أجراها مع السيد ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، والسيد هايكو ماس، وزير الخارجية الألماني، والسيد جيمس كليفرلي، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المملكة المتحدة ومع ممثلين سياسيين رفيعي المستوى حيث أجرى محادثات هاتفية مع السيد احمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية ، والسيد إسماعيل شرقي مفوض الاتحاد الأفريقي لشؤون السلم والأمن، والسيدة ميرسيا جيوانا، نائبة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ومدير مكتب السيد جوزيبي بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

كما أجرى المبعوث الخاص مشاورات مع المبعوثين والممثلين السياسيين لفرنسا وإيطاليا والممثلين الدائمين لدى الأمم المتحدة في نيويورك لليبيا والجزائر ومصر وتونس وتركيا وفرنسا والمملكة المتحدة والممثلين الدائمين لدى الأمم المتحدة في جنيف لليبيا وسويسرا فضلاً عن سفير ليبيا لدى سويسرا.

وتابع البيان: أجرى المبعوث الخاص مشاورات مع سامح شكري، وزير الخارجية المصري، ومولود تشاووش أوغلو، وزير الخارجية التركي، وسيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، وجان لو دريان، وزير الخارجية الفرنسي.

واستكمل: تحدث كوبيش بشكل منفصل مع فريقه وعثمان الجرندي، وزير الخارجية التونسي، والسفير تاكاهاشي كاتسوهيكو، مساعد وزير الخارجية الياباني، بالإضافة إلى المديرين السياسيين.

كما تحدث مع سفراء المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا وألمانيا فضلاً عن الممثلين الدائمين لدولة قطر والاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة في نيويورك.