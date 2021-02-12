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كرموس: زيارة المنفي للمنطقة الشرقية وحفتر ربما تكون مدروسة ولها مبرراتها السياسية

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا –  رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا أن زيارة رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي للمنطقة الشرقية ولقاءه بالقائد العام المشير خليفة حفتر سيكون لها أثر سلبي في غرب البلاد، وربما تكون مدروسة ولها مبرراتها سياسيًا من قبل المنفي.

كرموس وفي تصريح لموقع “عربي 21” القطري أمس الخميس قال: “إن زيارة المنفي لحفتر تعتبر زيارة لشخصية جدلية ساهمت في إراقة دماء الليبيين وشعارها الانقلاب، وما زالت تصر على حكم البلاد بالقوة، وفي ذات الوقت ليس لها صفة رسمية تؤهلها لتكون الأولى باهتمام السلطة الجديدة؛ لذا لن يقبل بالزيارة أحد” حسب تعبيره.

واختتم مزاعمه بالقول : “وبالتأكيد لم ولن يكون لحفتر أي عهد ولا ذمة في أي وعود يطلقها إذا ما لاحت له فرصة الاستيلاء على الحكم في البلاد؛ لأنه وببساطة لا يرى غيره مؤهلًا لذلك”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • متخلف عقليا مثل اى اخوانى غبى الم يدعم الاخوان قائمة على رأسها عقيلة صالح الداعم الرئيسى للمشير خليفة حفتر وشريكه فى اعلان القاهرة وغالبية الشعب الليبى تعتبر حفتر بطلا قوميا حرر درنة وبنغازى والهلال النفطى والجنوب من الدواعش الذين كانوا يقطعوا الرؤوس ويغتصبوا النساء ومن الغباء التطاول على هذا البطل وهو ايضا احد ابطال حرب اكتوبر ولو كان يريد حكم عسكر كما يزعم الاخوان عبيد السلطان فلماذا احترم حكومة عبدالله الثنى التى نالت ثفة البرلمان ولم يستبدلها بحكومة عسكرية كما انه جاء بطريقة ديمقراطية بنيل ثقة نواب الشعب بنصاب قانونى بينما نرى هذا الغبى وامثاله من الخونة يرحبون بالاحتلال التركى ويبررون تواجده رغم انه جاء بطريقة غير شرعية ودون نيل ثقة مجلس النواب وعموما هؤلاء الخوان قلة من حثالة المجتمع ليس لهم وزن شعبى وهدفهم افساد اى عملية سياسية تؤدى الى انتخابات حرة

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