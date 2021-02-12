العريبي: على المنفي المضي قدمًا في تطبيق جميع بنود الاتفاق السياسي

ليبيا – رأى الخبير العسكري الليبي العميد صالح العريبي في لقاء رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر بدايةً موفقةً لحل المشاكل الليبية داخليًا، دون التدخلات الخارجية التي تزيد من التوتر.

العريبي وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” اليوم الجمعة طالب المنفي بعدم الاستماع لـ”المغردين خارج السرب الذين لا تهمهم مصلحة الوطن”، والمضي قدمًا في تطبيق جميع بنود الاتفاق السياسي.

ولفت إلى أن التيارات الإخوانية والميليشيات المسلحة لم يرُق لها لقاء المنفي وحفتر، مشيرًا إلى أن تلك التشكيلات ترفض أي اتفاق من شأنه أن ينهي وجودها في المشهد الليبي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية