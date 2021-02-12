المحجوب: القوات المسلحة ستقوم بدورها الوطني بحماية اختيارات الليبيين وتأمين أي استحقاق انتخابي

ليبيا – أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة اللواء خالد المحجوب أن المسارين السياسي والعسكري نجحا في تذليل الصعاب لصنع توافق كلي بين الليبيين والنتائج واضحة خصوصا في القرارات المتعلقة بإخراج المرتزقة من البلاد.

المحجوب وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” اليوم الجمعة أوضح أن القوات المسلحة ستقوم بدورها الوطني بحماية اختيارات الليبيين ولن تتردد في تأمين أي استحقاق انتخابي مقبل سواء الاستفتاء على مسودة الدستور، أو الانتخابات البرلمانية والرئاسية، المقررة في ديسمبر المقبل، وصولا إلى حل الأزمة واستقرار البلاد.

وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي أن الجيش الوطني وقيادته يدعمون خيارات الشعب الليبي ويقفون خلفها بكل قوة وعزيمة لا تلين.

المحجوب اختتم أن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر دائما ما يؤكد دعمه لإرادة الليبيين، وأن الجيش مستمر في ملاحقة وقهر العناصر الإرهابية لحماية خيارات الليبيين ودعم العملية السياسية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية