السفارة الأمريكية: نورلاند أكد لـ”المجلس الرئاسي” ضرورة إقرار الحكومة من قبل مجلس النواب   

السفارة الأمريكة: نورلاند أكد لـ”المجلس الرئاسي” ضرورة إقرار الحكومة من قبل مجلس النواب

قالت السفارة الأمريكية، إنه في سلسلة من المكالمات الهاتفية هذا الأسبوع، هنأ السفير ريتشارد نورلاند، أعضاء المجلس الرئاسي المكلفين في السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة: الرئيس المكلّف محمد يونس المنفي والعضوان المكلفان عبد الله اللافي وموسى الكوني.

وأضافت السفارة فى بيان لها مساء اليوم، تناولت هذه المحادثات أهمية الإسراع بتشكيل مجلس وزراء فعال وإقرار الحكومة من قبل مجلس النواب أو منتدى الحوار السياسي الليبي، والانتخابات الوطنية في الوقت المحدّد لها في 24 ديسمبر، وقد أشار السفير نورلاند إلى أنّ السلطة التنفيذية المؤقتة الموّحدة الجديدة قد أوضحت عزمها اتخاذ خطوات مهمّة نحو المصالحة – وهذه الآن فرصة لكل قادة ليبيا لتوحيد الصفوف من أجل أن تكون ليبيا دولة مستقرة وموحدة.