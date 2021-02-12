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السعيدي: الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى تحت أي ظرف

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن الليبيين يحتاجون إلى التوافق بعيدا عن لغة الإملاءات وفرض الوجود بالقوة التي تحاول بعض المليشيات اتباعها الآن، وهو ما يؤكد أهمية وجود جيش وطني قوي موحد.

السعيدي ثمن في تصريح لموقع “العين الإخبارية” الجمعة جميع الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، متمسكا بأحقية الجيش الوطني في محاربة التنظيمات الإرهابية وقهرها لتأمين خيارات الليبيين.

وأكد السعيدي أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى تحت أي ظرف لأن الليبيين اكتفوا من التدخل السافر من بعض الدول في مصير بلادهم.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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