المحجوب: المساران السياسي والعسكري نجحا في تذليل الصعاب لصنع توافق بين الليبيين

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، خالد المحجوب، إن المسارين السياسي والعسكري نجحا في تذليل الصعاب لصنع توافق كلي بين الليبيين، مؤكدا أن النتائج واضحة في القرارات المتعلقة بإخراج المرتزقة من ليبيا.

وتابع المحجوب في تصريحات صحفية، أن الجيش سيقوم بدوره لحماية اختيارات الليبيين، مشددا على أن الجيش لن يتردد في تأمين أي استحقاق انتخابي مقبل سواء الاستفتاء على مسودة الدستور أو الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في ديسمبر 2021 من أجل التوصل لحل للأزمة واستقرار البلاد.

وأوضح المحجوب أن الجيش يدعم خيارات الشعب الليبي ويقف خلفها بكل قوة وعزيمة لا تلين، مؤكدا أن الجيش مستمر في ملاحقة وقهر العناصر الإرهابية لحماية خيارات الليبيين ودعم العملية السياسية.

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