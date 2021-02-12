كوبيش يجري اتصالات مكثفة للإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة

أشاد المبعوث الخاص إلى ليبيا، يان كوبيش، بالمشاورات السياسية الهادفة لتحقيق التقدم في الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية وأعرب عن شكره على مشاركتهم الفاعلة في ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وتأتي إشادة كوبيش، خلال مشاورات أجراها المسؤولين في ليبيا والمسؤولين من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

وأجرى المبعوث الخاص إلى ليبيا، سلسلة اتصالات هاتفية، في اليومين الماضين، مع القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ووزير الداخلية فتحي باشاغا.

وأوضحت البعثة الأممية، أن كوبيش استمع لآراءهم بشأن الخطوات التالية لضمان الإسراع في تشكيل الحكومة المؤقتة، وإحراز المزيد من التقدم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية بهدف إنشاء هياكل وسلطات موحدة، وفي المضي قدماً في تحقيق المصالحة الوطنية فضلاً عن تنفيذ خارطة الطريق بغية إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021.

وناقش المبعوث الخاص، أن كوبيش ناقش مع حفتر التطورات والأولويات، لا سيما في الملف الأمني حيث رحب بدعمه لتنفيذ وقف إطلاق النار.

وعن الاتصالات الخارجية، أفادت البعثة الأممية، أن المبعوث الخاص، كوبيش، أجرى اتصالات مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المملكة المتحدة جيمس كليفرلي، ومع ممثلين سياسيين رفيعي المستوى.

وتضمنت المحادثات الهاتفية للمبعوث الجديد في ليبيا، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومفوض الاتحاد الأفريقي لشؤون السلم والأمن إسماعيل شرقي، ونائبة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ميرسيا جيوانا، ومدير مكتب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيبي بوريل،.

كما أجرى المبعوث الخاص إلى ليبيا، مشاورات مع المبعوثين والممثلين السياسيين لفرنسا وإيطاليا والممثلين الدائمين لدى الأمم المتحدة في نيويورك لليبيا والجزائر ومصر وتونس وتركيا وفرنسا والمملكة المتحدة والممثلين الدائمين لدى الأمم المتحدة في جنيف لليبيا وسويسرا فضلاً عن سفير ليبيا لدى سويسرا.

وأجرى المبعوث الخاص، مشاورات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وزير الخارجية الفرنسي لو دريان.

وأشارت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، إلى أن كوبيش أجرى اتصالا منفصل مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، ومساعد وزير الخارجية الياباني والسفير تاكاهاشي كاتسوهيكو، ، إضافة إلى المديرين السياسيين وسفراء المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا وألمانيا فضلاً عن الممثلين الدائمين لدولة قطر والاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

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