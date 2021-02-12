مصدر يكشف لـ218 تفاصيل اعتقال ليبي على الحدود الإيطالية النمساوية

كشفت مصدر خاص لـ218، عن اعتقال مواطن ليبي وبحوزته وثائق هوية مزورة في أوروبا.
وأوضح المصدر الخاص، أن عملية الاعتقال، كانت أثناء عمليات المراقبة اليومية على الحدود الإيطالية النمساوية.
وأضاف المصدر، أن دورية من مركز شرطة برينر، رصدت على بعد حوالي 3 كيلومترات من المدينة، ثلاثة رجال يسيرون على الأقدام، وسط أجواء بدرجة حرارة 9 درجات تحت الصفر ،على جانب طريق الولايية بالاتجاه جنوبا.
وأشار المصدر الخاص لـ218، أن الفحص الأولي أتاح للدورية، معرفة بأنهم مواطنون من أصل ليبي وهم بدون وثائق وقد دخلوا إيطاليا بشكل غير قانوني قبل وقت قصير من تعقبهم.
وأفاد المصدر الخاص، أن الفحص الأكثر شمولا، الذي تم إجراؤه في مكاتب الشرطة، نتج عنه العثور على بطاقة هوية بلجيكية، تبين أنها زائفة تمامًا، ومخبأة داخل حذاء أحد الرجال الثلاثة.
وتابع المصدر الخاص لـ218، حديثه، أن الموظفون شرعوا في اعتقال الشخص الحائز للوثيقة المزورة، والبالغ من العمر 23 عامًا، بسبب الجريمة المشار إليها في المادة 479 مكرر من القانون الجنائي الإيطالي “حيازة وثائق هوية مزورة”.
وأشار المصدر الخاص، إلى أن المواطنان الليبيان الآخران تم تسليمهم إلى الشرطة النمساوية لإعادتهما على الحدود لإجراءات رسمية لاحقة.
وختم المصدر الخاص لـ218، أنه وبعد الإجراءات الرسمية، تم ربط المعتقل بسجن بولزانو، تحت تصرف السلطة القضائية المختصة.
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