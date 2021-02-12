مصدر يكشف لـ218 تفاصيل اعتقال ليبي على الحدود الإيطالية النمساوية

كشفت مصدر خاص لـ218، عن اعتقال مواطن ليبي وبحوزته وثائق هوية مزورة في أوروبا.

وأوضح المصدر الخاص، أن عملية الاعتقال، كانت أثناء عمليات المراقبة اليومية على الحدود الإيطالية النمساوية.

وأضاف المصدر، أن دورية من مركز شرطة برينر، رصدت على بعد حوالي 3 كيلومترات من المدينة، ثلاثة رجال يسيرون على الأقدام، وسط أجواء بدرجة حرارة 9 درجات تحت الصفر ،على جانب طريق الولايية بالاتجاه جنوبا.

وأشار المصدر الخاص لـ218، أن الفحص الأولي أتاح للدورية، معرفة بأنهم مواطنون من أصل ليبي وهم بدون وثائق وقد دخلوا إيطاليا بشكل غير قانوني قبل وقت قصير من تعقبهم.

وأفاد المصدر الخاص، أن الفحص الأكثر شمولا، الذي تم إجراؤه في مكاتب الشرطة، نتج عنه العثور على بطاقة هوية بلجيكية، تبين أنها زائفة تمامًا، ومخبأة داخل حذاء أحد الرجال الثلاثة.

وتابع المصدر الخاص لـ218، حديثه، أن الموظفون شرعوا في اعتقال الشخص الحائز للوثيقة المزورة، والبالغ من العمر 23 عامًا، بسبب الجريمة المشار إليها في المادة 479 مكرر من القانون الجنائي الإيطالي “حيازة وثائق هوية مزورة”.

وأشار المصدر الخاص، إلى أن المواطنان الليبيان الآخران تم تسليمهم إلى الشرطة النمساوية لإعادتهما على الحدود لإجراءات رسمية لاحقة.

وختم المصدر الخاص لـ218، أنه وبعد الإجراءات الرسمية، تم ربط المعتقل بسجن بولزانو، تحت تصرف السلطة القضائية المختصة.

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