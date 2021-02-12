اكتشف 10 معلومات عن اللواء التهامي خالد

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 February, 2021

1 ) اللواء التهامي محمد خالد من مواليد جنزور بطرابلس في العام 1942 ومنزل عائلته في الناحية الجنوبية من محلة سيدي عبد اللطيف

2 ) زاول دراسته الابتدائية والإعدادية في مدرسة جنزور الابتدائية الإعدادية ، وتخرج في العام 1966 من معهد الغيران الزراعي.

3 ) كان من أول الذين تنادوا لنصرة ثورة الفاتح في العام 1969، وإنضم الى القوات المسلحة حيث أوفد في أول بعثة لتخريج ضبا ورجع برتبة ملازم ثاني من جمهورية مصر العربية

4) تولى مناصب عدة في النظام الجماهيري منها قلم القائد ورئيس جهاز الأمن الداخلي لمدة سبع سنوات حيث نجح في تفكيك عشرات المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف الدولة الليبية ، وعرف عنه بأنه قاهر الزنادقة والإرهابيين ، وكاشف مؤامراتهم في طرابلس وبنغازي

5 ) كان أخر منصب تولاه هومنصب امين اللجنة الشعبية العامة لمدينة غريان بدل عبد السلام العروسي في العام 2011

6 ) تعرض كل رموز النظام الجماهيري الى عملية استهداف ممنهجة ، وطالب محكمة الجنايات الدولية بتسليمها ، وقالت متورّط في 4 جرائم ضد الإنسانية، وهي السجن، والتعذيب، والاضطهاد وأفعال لا إنسانية أخرى، ارتكبها في ليبيا خلال الفترة من 15 فبراير 2011 حتى 24 أغسطس 2011

7 ) استطاع التهامي خالد الفرار من ليبيا الى مصر في نوفمبر 2011 ، واعتقل فى القاهرة فى إبريل 2012، لكن أفرج عنه لعدم وجود أمر بتوقيفه،

8 ) كان من بين رموز النظام السابق الذين قرر نظام الإخوان تسليمهم الى سلطات طرابلس ، لكن الإطاحة بحكم مرسي جهله في مأمن من الملاحقة

9 ) في العام 2020 طالب المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، مارك سيمونوف، السلطات المصرية برفع الحماية التي توفرها للواء التهامي خالد ، وهو ما نفس ما طالبت به المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا،

10 ) توفي يوم 12 فبراير 2021 بالقاهرة عن عمر يناهز 77 عاما متأثرا بفيروس كورونا