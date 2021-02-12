النائبة صباح جمعة: اجتماع الغردقة يتوصل إلى «خارطة طريق» دستورية

أعلنت النائبة المشاركة في اجتماع اللجنة الدستورية بالغردقة صباح جمعة عن اتفاق اللجنة على ترتيبات دستورية تنتهي إلى اجراء انتخابات عامًة فى 24 ديسمبر المقبل، موضحة أن هذه الترتيبات «تشمل خارطة طريق متكاملة وتقديم مشروع التعديل الدستورى العاشر لمجلس النواب، وإجراء الانتخابات في الدوائر التاريخية الثلاث طرابلس برقة فزان».

وأشارت، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» أنه «حالة نال مشروع الدستور الثقة من الشعب بنعم وفق قاعدة الاغلبية المطلقة بنسبة 50+1 من المقترعين لكل دائرة من الدوائر الثلاث تحال نتيجة الاستفتاء الى الهيئة التاسيسية للمصادقة عليه كدستور دائم للبلاد يعتمد من محلس النواب».

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وأضافت «فى حالة رفض مشروع الدستور يعاد الى هيئة صياغة الدستور وعرضه على الاستفتاء خلال 30 يوما»، مشيرة إلى أن في «حالة تعذر اجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم، والتحقق من حالة التعذر بقرار صادر من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وفق أسباب جدية يكون نافذا بعد اقراره من مجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة وفى هذه الحالة تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق القاعدة الدستورية».

وبدأت في مدينة الغردقة المصرية الثلاثاء الماضي، أعمال الاجتماع الثالث للمسار الدستوري الليبي بحضور وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة برعاية الأمم المتحدة، وبمشاركة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وشارك في الاجتماع الأممي الجديد يان كوبيتش بكلمة عبر الاتصال المرئيي، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح.

وتوجه كوبيتش بكلمة للحضور بالغردقة عبر الاتصال المرئي ، أكد فيها أن المطلوب وبعد اختيار سلطة تنفيذية انتقالية ضمان قاعدة دستورية صحيحة لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية.

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