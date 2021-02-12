نورلاند: السلطة الجديدة في ليبيا أكدت عزمها اتخاذ خطوات مهمّة نحو المصالحة

قالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا، الجمعة، إن السفير الأمريكي، ريتشارد نورلاند، هنأ خلال اتصالات هاتفية هذا الأسبوع، أعضاء المجلس الرئاسي المكلفين في السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة، الرئيس المكلّف، محمد يونس المنفي، والعضوان المكلفان، عبد الله اللافي ، وموسى الكوني.

وأضافت السفارة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” أن الاتصالات الهاتفية تناولت أهمية الإسراع بتشكيل مجلس وزراء فعال وإقرار الحكومة من قبل مجلس النواب أو منتدى الحوار السياسي الليبي والانتخابات الوطنية في الوقت المحدّد لها في 24 ديسمبر 2021.

وتابع البيان أن نورلاند أشار إلى أنّ السلطة التنفيذية المؤقتة الموّحدة الجديدة قد أكدت عزمها اتخاذ خطوات مهمّة نحو المصالحة، مضيفا أن هذه فرصة لكل قادة ليبيا لتوحيد الصفوف من أجل أن تكون ليبيا دولة مستقرة وموحدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24