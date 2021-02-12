أمغيب متسائلا: لماذا الغضب من زيارة المنفى للقيادة العامة؟.. لا أمن دون جيش يحمى

قال سعد امغيب عضو مجلس النواب، إن زيارة رئيس المجلس الرئاسي الجديد للقيادة العامة قوبلت برفض شديد وغضب كبير من قبل سياسيين واعلاميين في طرابلس فلماذا ؟، متسائلا، لماذا كل هذا الغضب يا شركاء الوطن؟.

وأضاف امغيب فى تدوينة على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، ألا يعلمون أن الدكتور محمد المنفي هو الآن رئيس لمجلس يمثل كل الشعب الليبي بمختلف أطيافه ومكوناته وتواجهاته ، وأن من أهم واجباته التواصل مع الجميع من أجل مصلحة الوطن ان كانوا حريصين فعلاً على مصلحة الوطن كما يدعون !!

وتابع، وأيضاً ألا يعلم هؤلاء أن السيد المنفي تم انتخابه من قبل فريق الحوار في جنيف وفيه ممثليهم الذين لم نسمع منهم سابقاً أنهم لا يمثلونهم، أم أنهم كانوا يخططون في ذلك الوقت لتنصيب شخصية فصلت على مقاسهم كما يريدون هم لا كما يريد الوطن !،متابعا، دعوا الرجل يعمل وتوقفوا عن اتهامه ووضع العراقيل في طريقه وارجعوا إلى عقولكم فلا حياة ولا أمن ولا استقرار لوطن من دون جيش يحميه .