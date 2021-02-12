غريبيل: السلطة التنفيذية الجديدة تدعم اللجنة العسكرية المشتركة وإخراج المرتزقة

أكد آمر القوّة الأمنيّة المشتركة بالرئاسي وعضو وفد الوفاق بالمحادثات العسكرية الفيتوري غريبيل تواصل أعضاء باللجنة المشتركة مع بعض قيادات السلطة الانتقالية الجديدة، التي أكدت بدورها على دعمها الكامل لمسار عمل اللجنة، وخاصة فيما يتعلق بقضية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، طبقًا لاتفاق جنيف لوقف إطلاق النار.

وكشف غريبيل في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، عن احتمال قيام أعضاء باللجنة العسكرية بزيارات للدول التي تعدّ راعية وجود المرتزقة في ليبيا.

وأضاف: “نتواصل الآن مع هذه الدول بطرقنا الخاصة، وقد نقوم قريبًا بزياراتها للضغط عليها قصد إيصال رسائل بشأن جديتنا، وإصرارنا على رحيل المرتزقة من أراضينا بأسرع وقت، وقد نبدأ ببعض الدول من أعضاء مؤتمر برلين”.

وتابع غريبيل: “خلال اجتماعنا الأخير بمدينة سرت قمنا بالإعلان عن البدء الفعلي بعملية نزع الألغام ومخلفات الحرب، تمهيدًا لفتح الطريق الساحلية، وأعلنا أيضًا بأن اللجنة الفرعية لإخلاء خطوط التماس سوف تباشر إعادة تمركز القوات، بعد إتمام عملية نزع الألغام في المنطقة المحددة، المتعلقة بفتح الطريق الساحلية”.

وأوضح أن نزع الألغام بدأ بالفعل وخلال أسبوعين قد تنتهي، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة تصفية ملف تبادل الأسرى بشكل كامل.