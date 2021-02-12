الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة ترحب بتصريحات المنفي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 February, 2021

رحبت الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، بتصريحات رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد يونس المنفي، حول أولوية الملف الاقتصادي معتبرة أنها تبعث على التفاؤل.

وقالت الغرفة في بيان لها “تابعنا باهتمام شديد تصريحات رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد يونس أحمد بشير المنفي فور وصوله لمطار مدينته طبرق والتي أكد فيها على اهتمامه بالملف الاقتصادي وحرصه على تخفيف الأعباء على المواطن الليبي ونحن منتسبي الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة نثمن هذه التصريحات الخاصة بالملف الاقتصادي والتي عدها الرئيس ضمن أولوياته”.

وأضافت “نحن أكثر تفاؤلا اليوم بهذه التصريحات والتي ستسهم في تتويج جهودنا السابقة الساعية إلى التخفيف من العبء على المواطن وتوفير حاجياته الأساسية من خلال تسريع وتيرة الحركة التجارية بين بلدينا ليبيا ومصر وكذلك تمهيد السبل أمام تجار البلدين وفتح خطوط تجارية أخرى مع الشقيقة مصر”.