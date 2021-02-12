كوبيش يكثف مشاوراته في الداخل والخارج بشأن الأوضاع في ليبيا

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الجمعة، إن المبعوث الخاص إلى ليبيا، يان كوبيش، واصل على مدى اليومين الماضيين، اتصالاته التمهيدية مع المسؤولين الليبيين، مع كل من رئيس ما يسمى بمجلس الدولة، خالد المشري، ونائب رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق غير المعتمدة، أحمد معيتيق، ووزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا.

وأضافت البعثة الأممية في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن كوبيش أكد على أهمية المضي قدماً في تحقيق المصالحة الوطنية بالإضافة إلى تنفيذ خارطة الطريق بغية إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021.

وتابع البيان أن كوبيش تحدث مع “حفتر” لمناقشة التطورات والأولويات لا سيما في الملف الأمني.

وأوضح البيان أن، كوبيش، واصل مشاوراته مع المسؤولين الدوليين عقب اتصالات سابقة اجراها مع ،ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، و، هايكو ماس، وزير الخارجية الألماني، و، جيمس كليفرلي، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بريطانيا ومع ممثلين سياسيين رفيعي المستوى حيث أجرى محادثات هاتفية مع، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية ، و، إسماعيل شرقي، مفوض الاتحاد الأفريقي لشؤون السلم والأمن، و، ميرسيا جيوانا، نائبة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ومدير مكتب، جوزيبي بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

وأشار البيان إلى أن كوبيش أجرى مشاورات مع المبعوثين والممثلين السياسيين لفرنسا وإيطاليا والممثلين الدائمين لدى الأمم المتحدة في نيويورك لليبيا والجزائر ومصر وتونس وتركيا وفرنسا وبريطانيا والممثلين الدائمين لدى الأمم المتحدة في جنيف لليبيا وسويسرا فضلاً عن سفير ليبيا لدى سويسرا.

ولفت البيان إلى أن كوبيش أجرى هذا الأسبوع، مشاورات مع، سامح شكري، وزير الخارجية المصري، ومولود تشاووش أوغلو، وزير الخارجية التركي، و، سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، و، لو دريان، وزير الخارجية الفرنسي، وبشكل منفصل مع فريقه و، عثمان الجرندي، وزير الخارجية التونسي، والسفير تاكاهاشي كاتسوهيكو، مساعد وزير الخارجية الياباني، بالإضافة إلى المديرين السياسيين وسفراء بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا وألمانيا فضلاً عن الممثلين الدائمين لقطر وروسيا لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

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