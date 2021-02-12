السني: لجنة العقوبات بمجلس الأمن رفضت رسمياً طلب بلجيكا التصرف في أي أموال مجمدة

قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني إن لجنة العقوبات بمجلس الأمن رفضت رسمياً طلب بلجيكا التصرف في أي أموال مجمدة، وأقر بعدم وجود أي سند قانوني للتصرف بها

ووصف السني في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الرسمي «تويتر» فجر السبت، قرار مجلس الأمن بأنه «انتصار مهم لليبيا»، منوها إلى «جهود البعثة و وزارة الخارجية ومؤسسة الاستثمار».

وأضاف مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة «نصحنا بلجيكا سحب طلبها سابقاً!»، معتبرًا أن «هذا القرار تحذير لأي دولة تحاول العبث بمقدرات الليبيين».

ووجه السني الشكر إلى «كل الدول أعضاء مجلس الأمن التي دعمت موقفنا لرفض التصرف في الأموال المجمدة وعلى رأسها تونس الشقيقة ممثلة العرب وصوت ليبيا في المجلس».

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