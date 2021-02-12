“أمن المرج”: تركيب أجهزة جديدة لمنظومة الاتصالات اللاسلكية بالغرفة الأمنية

قامت وحدة الاتصالات والشؤون الفنية بالغرفة الأمنية المشتركة المرج برئاسة مساعد ضابط أكرم محمد الرزي وبرفقة عدد من مهندسي الاتصالات والفنيين ، بتركيب عدد 4 أجهزة “repeaters” مجمعات حديثة لمنظومة الاتصالات وتركيب وصيانة عدد من الهوائيات وكابل كهربائي جديد لتحسن جودة الاتصالات اللاسلكية بالمراكز والاقسام من حيث المسافة وتوسيع نقاط الاتصالات بينها.

وقالت مديرية أمن المرج في إيجاز صحفي، تم دعم محطة اللاسلكي وتركيب بطارية شحن جديدة ومنظم للتيارات الكهربائي في حالة انقطاع الكهرباء لاستمرار عمل منظومة الاتصالات، كما تمت برمجة منظومة قنوات حديثة لجهاز الاستخبارات العسكرية المرج وسرية الشرطة العسكرية المرج بالإضافة إلى تحديث القنوات الخاصة بمديرية أمن المرج ، وتفعيل عدد من القنوات الحديثة لعدد من الأجهزة والإدارات الأمنية والعسكرية بمدينة المرج.