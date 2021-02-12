الحليق يعتبر زيارة المنفى لبنغازي خطوة في الاتجاه الصحيح لكسر الجمود

أكد نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية، السنوسي الحليق، الجمعة، إن زيارة رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي، لمدينة بنغازي خطوة في الاتجاه الصحيح لكسر جمود السنوات الماضية.

وقال الحليق في تصريح صحفي إنه رفقة بعض مشايخ ليبيا تناقشوا مع المنفي في قضايا هامة وطالبوه بأخذ الأمور بكل جدية، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في الـ23 من شهر أكتوبر الماضي، وحذروه من العودة بليبيا إلى المربع الأول، حال التخلف عن تنفيذ أي من بنود الاتفاق.

وأضاف الحليق أن لقاء المنفي و”حفتر” يعد خطوة نحو توحيد الجهود لدفع عملية السلام في ليبيا، مؤكدا أن الزيارة حققت هدفًا كان الجميع يسعى إليه منذ فترة، وهو توافق السلطة السياسية والعسكرية.

وتابع الحليق أن مشايخ القبائل أوضحوا للمنفي أهمية إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا واتخاذ تدابير سريعة وحلول جذرية لموضوع المصالحة الوطنية واستحداث وزارة المصالحة لرأب الصدع بين أبناء الشعب الواحد، مشيرا إلى أنه تواصل – رفقة مشايخ القبائل – مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ناقش الجانبان سبل تشكيل الحكومة الجديدة وتمثيل كل الأقاليم فيها.

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