صباح جمعة: الاتفاق على ترتيبات دستورية تنتهي إلى اجراء الانتخابات بموعدها

قالت عضو مجلس النواب المشاركة في اجتماع اللجنة الدستورية بمدينة الغردقة المصرية، صباح جمعة، إن اللجنة اتفقت على ترتيبات دستورية تنتهي إلى اجراء انتخابات عامة فى 24 ديسمبر المقبل.

وأوضحت جمعة في تصريح صحفي أن هذه الترتيبات تشمل خارطة طريق متكاملة وتقديم مشروع التعديل الدستورى العاشر لمجلس النواب، وإجراء الانتخابات في الدوائر التاريخية الثلاث طرابلس وبرقة وفزان.

وأضافت جمعة أنه في حالة نال مشروع الدستور الثقة من الشعب بنعم وفق قاعدة الأغلبية المطلقة بنسبة 50+1 من المقترعين لكل دائرة من الدوائر الثلاث تحال نتيجة الاستفتاء إلى الهيئة التأسيسية للمصادقة عليه كدستور دائم للبلاد يعتمد من مجلس النواب، مشيرة إلى أنه فى حالة رفض مشروع الدستور يعاد إلى هيئة صياغة الدستور وعرضه على الاستفتاء خلال 30 يوما.

وتابعت جمعة أنه في حالة تعذر إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم، والتحقق من حالة التعذر بقرار صادر من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وفق أسباب جدية يكون نافذا بعد إقراره من مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة، لافتًا إلى أنه فى هذه الحالة تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق القاعدة الدستورية.

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