“الليبية للاستثمار” ردا على رفض طلب بلجيكا: نحن صندوق سيادي مستقل

قالت المؤسسة الليبية للاستثمار، إن لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة قررت رفض طلب الحكومة البلجيكية للسماح لها برفع التجميد عن جزء من أصول المؤسسة في مملكة بلجيكا وذلك لغرض استخدامها في نسوية ديون محتملة على جهات ليبية أخرى، ويأتي ذلك تتويجا لجهود المؤسسة.

وقالت المؤسسة في بيان لها، إذ ترحب المؤسسة بهذه الخطوة الهامة التي جاءت تماشياً مع نظام العقوبات المعمول به وأهدافه ومع جهود المؤسسة والإصلاحات التي تضطلع بها لحماية وصون أصولها وأنها إضافة مهمة للإنجازات القانونية التي حققها المؤسسة في قضاياها الدولية.

وعبرت المؤسسة الليبية للاستثمار عن تقديرها لجهود البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة والتي لم تل جهداً في تعزيز مواقف المؤسسة في حماية أصولها بما في ذلك موقف المؤسسة الرافض لطلب السلطات البلجيكية لاستخدام أموال المؤسسة وشركاتها التابعة بشكل يتعارض مع أهداف التجميد، مؤكدة أنها بصفتها صندوق ثروة سيادي مستقل أنها لن تسمح بالمساس بأصولها والتي تعد ثروة الأجيال القادمة وأنها لن تدخر جهداً في سبيل حماية وتنمية هذه الأصول.