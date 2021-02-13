خارجية الوفاق تعلن فشل بلجيكا في استقطاع 49 مليون يورو من الأموال الليبية المجمدة

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم السبت، رفض لجنة العقوبات الدولية الطلب البلجيكي لاستقطاع 49 مليون يورو من الأموال الليبية المجمدة لديها.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الطلب البلجيكي لا ينطبق على الطلب البلجيكي رقم 21 من قرار مجلس الأمن، معتبرة هذا الرفض رسالة واضحة وصريحة لكل من يحاول المساس بالأموال الليبية.

وكانت المؤسسة الليبية للاستثمار قد أعلنت في وقت سابق، رفضها طلب بلجيكا لمجلس الأمن الدولي رفع التجميد على جزء من أصولها، الذي تقدمت به مؤسسة تدعى “جي إس دي تي”.

وقالت المؤسسة في بيان لها إنها تتمتع بالاستقلالية التامة عن الدولة الليبية، وليست مسؤولة عن أي مطالبات ضد الحكومة الليبية، مشيرة إلى أنه لا توجد أسباب قانونية أو أي مبرر آخر لكي تحاول الحكومة البلجيكية تسوية ديونها من الجهات الليبية الأخرى عن طريق الاستيلاء على أموال تخص المؤسسة وشركاتها.

وأشارت المؤسسة إلى أن الأمير لوران سبق أن قام بمحاولات مماثلة وغير ناجحة لرفع التجميد عن هذه الأصول، وقد رفضت وزارة الخزانة البلجيكية هذه المحاولة بشدة في عام 2016، وهو القرار الذي أكده المجلس البلجيكي عام 2018.

ودعت المؤسسة مجلس الأمن ولجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة إلى الرفض العاجل لهذا الطلب غير المبرر من الحكومة البلجيكية، مطالبة باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع الإفراج عن أي أموال تحتفظ بها المؤسسة وشركاتها.

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