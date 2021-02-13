المرصد السوري: تركيا تجهز دفعات جديدة من المرتزقة لإرسالهم إلى ليبيا

قال ما يسمى بالمرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، إن تركيا تجهز دفعة جديدة من المرتزقة السوريين لإرسالهم إلى ليبيا.

وأوضح المرصد أن تركيا جهزت دفعة تضم العشرات من الفصائل السورية المسلحة، مبينًا أنه سيتم نقلهم إلى تركيا ومنها إلى ليبيا، في الوقت الذي لاتزال متوقفة عملية عودة المرتزقة من ليبيا على الرغم من جميع المطالبات الدولية والاتفاق الليبي الليبي.

وكان المرصد قد أشار في التاسع من الشهر الجاري، إلى أن عملية عودة دفعة من “مرتزقة” الفصائل الموالية لأنقرة من ليبيا، والتي كان من المفترض أن تتم خلال الساعات الفائتة، توقفت لأسباب مجهولة حتى اللحظة.

وذكر المرصد أن المقاتلين الذين تحضروا للعودة والبالغ عددهم نحو 140، تم إبلاغهم بإيقاف عملية عودتهم دون إيضاح الأسباب، ما أثار استياءهم لاسيما أن هذه الدفعة كان من المرتقب عودتها في 25 من الشهر الفائت وتم إيقاف العملية حينها، لتكون هذه المرة الثانية التي يتم إيقاف عودتهم بعد إبلاغها بالاستعداد للعودة خلال 15 يوماً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24