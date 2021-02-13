شكري: نأمل أن تشكل الحكومة الليبية الجديدة في الإطار الزمني المحدد لها

أعرب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الجمعة، عن أمل بلاده في أن تكتمل عملية تشكيل الحكومة الليبية الجديدة في الإطار الزمني المحدد لها.

وقال شكري في تصريح إعلامي إن الحكومة الليبية الجديدة يجب أن تعمل على خروج كافة القوات الأجنبية، مؤكدا أن مصر سوف تستمر في رعاية المسار السياسي ودعم الشعب الليبي، موضحا أن القاهرة تنتظر الحكومة الانتقالية وتوليها السلطة وتتخذ القرارات التي تراها ملائمة وتخدم مصلحة الشعب الليبي.

وأضاف شكري أن الدولة المصرية انخرطت في معاونة الليبين بعدد من المواضع الهامة سواء أكانت اللجنة العسكرية والدستورية، لافتًا إلى أن تحديد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، لخط “سرت – الجفرة” كخط أحمر في يوليو الماضي، كان بمثابة نقطة البداية التي فتحت المجال أمام الأشقاء في ليبيا للارتكان للحل السياسي، ونبذ استمرار الصراع العسكري.

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