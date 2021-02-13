مصادر: لقاء المنفي بـ”حفتر” أصاب الإخوان بحالة “هستيريا”

قالت مصادر إعلامية، إن تنظيم الإخوان يعيش حالة هستيريا بعد اللقاء الذي جمع بين رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد يونس المنفي، و”حفتر” في ضاحية الرجمة ببنغازي.

وأشارت المصادر إلى أن الجيوش الإلكترونية لتنظيم الإخوان قادت حملات صاخبة ضد الرئيس الجديد للسلطة التنفيذية في البلاد، وهو ما رأى فيه المراقبون فزعًا من مبدأ المصالحة، ومحاولة بائسة لعرقلة الحل السلمي ولمشروع إعادة توحيد المؤسسات الذي يتزعمه المنفي.

وذكرت المصادر أن عددًا من الشخصيات الليبية واجه موقف الإخوان بكثير من الاستهجان والتشكيك في نواياهم، خصوصًا بعد فشل مرشحيهم في الوصول إلى الحكم من خلال الانتخابات التي انتظمت داخل لجنة الحوار السياسي بجنيف.

وأضافت المصادر أن اللقاء بين المنفي و”حفتر” كان قد لقي ترحيبًا سياسيًا وشعبيًا واسعًا، مقابل استنكار إخواني، قال مراقبون إنه يعبر عن حالة الصدمة لدى قوى الإسلام السياسي التي كانت تتطلع إلى سلطات جديدة تقاطع الجيش وترفض الاعتراف بدوره.

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