كوبيش وحفتر يبحثان تطورات الملف الأمني

أخبار ليبيا 24

قالت البعثة الأممية إلى ليبيا، أن المبعوث الخاص، يان كوبيش، بحث مع القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، آخر التطورات والأولويات لاسيما في الملف الأمني، مرحبا بدعم حفتر لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي بيان لها قالت البعثة أن اللقاء يأتي ضمن اتصالات المبعوث يان كوبيش مع الفرقاء الليبيين، مشيرة إلى أن كوبيش يُشيد بالتقدم الحاصل في الملفات السياسية، والاقتصادية، والأمنية، وإعرابه عن شكره على المشاركة الفاعلة في ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأشارت البعثة إلى أن المبعوث الخاص كوبيش يواصل مشاوراته مع المسؤولين الدوليين، ومع ممثلين ومبعوثين سياسيين رفيعي المستوى لإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.