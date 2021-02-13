فيصل الشريف ينصح المنفى بعدم توحيد الجيش

دعا فيصل الشريف، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي، إلى عدم توحيد المؤسسة العسكرية حاليا، بدعوى أنها قضية حساسة وشائكة وفق وصفه.

وكتب فيصل الشريف على حسابه بموقع فيسبوك: “يا سيد المنفي نصيحة حاول أن تضبط ممارساتك فأنت ستشغل منصبًا مهمًّا في مرحلة حساسة وخطيرة من مراحل ليبيا، وهذا المنصب جماعي ولن يكون القرار فيه لك منفردًا. شخصيًّا أتمنى لك ولفريقك التوفيق، لكن اضبطوا مساركم، واعملوا من خلال الخارطة التي أوجدتكم، ولا تحاولوا اختراع العجلة” على حد قوله.

أضاف فيصل الشريف مخاطبا محمد المنفي: “حديثك عن إن الأولويات تنطلق من توحيد الجيش هذا سيقودك إلى الضياع في الضباب، لأن الخارطة لا تفرض عليك هكذا مهمة تحتاج ربما لحكومة جو بايدن، لهذا لا تتعمق في مسائل شائكة تخرج بك عن استحقاقات المرحلة التي نريد تتويجها بانتخابات في 24 ديسمبر”.

وتابع: ” توحيد المؤسسات أولوية، ولكن في الحدود الممكنة والميسّرة لخارطة الطريق، أما توحيد مؤسسة الجيش فأنت تعرف إن فتح هكذا ملف سيفرض عليك الإجابة عن سؤال لا نريد طرحه في مرحلة تمهيدية ونتركه لمرحلة استقرار دائم، والسؤال هو : كيف وعلى أي أساس سيتم توحيد الجيش؟ هل تحت ما يسمى بالقيادة العامة مثلًا؟ لذلك دع عنك هذا الأمر لأن الخوض فيه سيفتح عليك أبوابًا تأتيك منها عواصف لا قبل لكم بها” على حد تعبيره.

وواصل قائلا: “نصيحة لكم جميعًا بأن تهتموا بمسارات البعثة ودعم فرض الأمن وتحسين الخدمات الحياتية للمواطنين وعودة المهجرين والنازحين بالحد الممكن والتأطير للمصالحة الوطنية من منظور العدالة الانتقالية، ودعم المفوضية لخلق البيئة الملائمة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد كي لا تنزلق البلاد لا قدر الله إلى مسارات أخرى مجهولة تضعنا أمام فرضية مواجهات مسلحة جديدة، فيما إذا لا قدر الله أخفقتم في تحقيق المطلوب الذي من الممكن تحقيقه بضبط المسارات وتركيز الأداءات” وفق تعبيره.