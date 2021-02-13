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فيصل الشريف ينصح المنفى بعدم توحيد الجيش

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

دعا فيصل الشريف، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي، إلى عدم توحيد المؤسسة العسكرية حاليا، بدعوى أنها قضية حساسة وشائكة وفق وصفه.

وكتب فيصل الشريف على حسابه بموقع فيسبوك: “يا سيد المنفي نصيحة حاول أن تضبط ممارساتك فأنت ستشغل منصبًا مهمًّا في مرحلة حساسة وخطيرة من مراحل ليبيا، وهذا المنصب جماعي ولن يكون القرار فيه لك منفردًا.  شخصيًّا أتمنى لك ولفريقك التوفيق، لكن اضبطوا مساركم، واعملوا من خلال الخارطة التي أوجدتكم، ولا تحاولوا اختراع العجلة” على حد قوله.

أضاف فيصل الشريف مخاطبا محمد المنفي: “حديثك عن إن الأولويات تنطلق من توحيد الجيش هذا سيقودك إلى الضياع في الضباب، لأن الخارطة لا تفرض عليك هكذا مهمة تحتاج ربما لحكومة جو بايدن، لهذا لا تتعمق في مسائل شائكة تخرج بك عن استحقاقات المرحلة التي نريد تتويجها بانتخابات في 24 ديسمبر”.

وتابع: ” توحيد المؤسسات أولوية، ولكن في الحدود الممكنة والميسّرة لخارطة الطريق، أما توحيد مؤسسة الجيش فأنت تعرف إن فتح هكذا ملف سيفرض عليك الإجابة عن سؤال لا نريد طرحه في مرحلة تمهيدية ونتركه لمرحلة استقرار دائم، والسؤال هو : كيف وعلى أي أساس سيتم توحيد الجيش؟ هل تحت ما يسمى بالقيادة العامة مثلًا؟ لذلك دع عنك هذا الأمر لأن الخوض فيه سيفتح عليك أبوابًا تأتيك منها عواصف لا قبل لكم بها” على حد تعبيره.

وواصل قائلا: “نصيحة لكم جميعًا بأن تهتموا بمسارات البعثة ودعم فرض الأمن وتحسين الخدمات الحياتية للمواطنين وعودة المهجرين والنازحين بالحد الممكن والتأطير للمصالحة الوطنية من منظور العدالة الانتقالية، ودعم المفوضية لخلق البيئة الملائمة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد كي لا تنزلق البلاد لا قدر الله إلى مسارات أخرى مجهولة تضعنا أمام فرضية مواجهات مسلحة جديدة، فيما إذا لا قدر الله أخفقتم في تحقيق المطلوب الذي من الممكن تحقيقه بضبط المسارات وتركيز الأداءات” وفق تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • طبعا توحيد الجيش ليس من صالحكم ايها الخوان…بالعكس توحيد الجيش سيساهم في حفظ امن ليبيا وطرد المرتزقة والمحتلين وهذا لا تريدونه …ماهذا المنطق ..؟؟ الا تخجل من نفسك ..؟؟؟ تطالب بأن يكون الجيش منقسما حتي يرضي عنك الكلب القردوغان..؟؟لعنة الله عليك وحسبنا الله ونعم الوكيل فيك وفي أمثالك ايها العميل…يجب توحيد الجيش والعمل علي هذا الهدف من الآن..وتفكيك الميليشيات وتنسيب لمن يرغب منهم للعمل بالقوات المسلحة أفرادا وليس جماعات بحيث يتم توزيع كل افارد كل ميليشيا علي عدة قوات وفي اماكم مختلفة لمن يرغب في العمل بالمؤسسات الامنية وحسب مؤهلاتهم لمن يريد العمل بالوظائف المدنية وهكذا..نعرف ان الخوان يريدون ان تستمر الميليشيات في الفوضي والقتل والابتزاز حتي لاتقوم دولة القانون ..ولكن هذا الوقت انتهي انشاءالله…

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  • تصحيح للمعلومه لا يوجد جيشان في ليبيا حتي توجد مناداة بتوحيد الجيشان فنحن امام جيش واحد قيادته في شرق البلاد وفي المقابل نحن أمام تشكيلات ارهابيه وعصابات الجريمه المنظمه في غرب البلاد فبدل كلمة توحيد الجيش وهو كلام خاطئ فيجب ان نقول الاهتمام برفع حظر التسليح علي الجيش الليبي بقيادة حفتر والعمل علي تفكيك العصابات الارهابيه ففي غرب البلاد فلو قلنا توحيد الجيش نكون قد رفعنا من شأن عصابات النمروش من كونها عصابات اللي كونها جيش وهذا خطأ فاضح وشنيع ونكون اعترفنا بأن عصابات جويلي وهي التي معظمها مكونه من مرتزقه تشاديين علي انها جيش وعصابات باشاآغا وعصابات صلاح بادي علي انها جيش وباقي العصابات التي تتبع افراد ولا تبع الدوله يحاول أخوان الشيطان أستخدامها كدرع يحميهم من الجيش الليبي

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