«الجمارك» تبدأ تنفيذ برنامج التتبع الإلكتروني للمنتجات الواردة إلى الموانئ الليبية

أعلنت مصلحة الجمارك البدء في تنفيذ برنامج «المعلومة المسبقة» أو «ECTN»، الذي يتيح تتبع جميع المنتجات التي تدخل إلى الموانئ الليبية عن طريق رقم التتبع الإلكتروني للبضائع.

وأوضحت المصلحة في بيان أمس الجمعة، أن جميع المنتجات التي ستدخل للبلاد عن طريق الموانئ الليبية تتطلب استخراج وثيقة ECTN أي «رقم التتبع الإلكتروني للبضائع »، مضيفة أن هذه الوثيقة مستند عالمي صادرة عن شركة تفتيش متعاقد معها للتأكد من البضائع وصحة المستندات من الموانئ التي تصدرها.

وقال البيان إن المصلحة أكدت على جميع المستوردين والمصدرين ومالكي السفن والناقلين ووكلاء الشحن ووكلاء الجمارك وغيرهم ممن يستخدمون الموانئ الليبية أن نظام المعلومة المسبقة الإلكتروني سيتم تنفيذه بتاريخ الأول من يناير 2021، متابعة: «كما سمحت مصلحة الجمارك بالإفراج عن البضائع الواصلة الى الموانئ قبل تاريخ الأول من يناير مع التنبيه على اصحاب البضائع بضرورة التقيد والعمل بنظام التتبع وعدم المخالفة».

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