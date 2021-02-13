الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة ترحب بتصريحات المنفي حول الملف الاقتصادي

أعلنت الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، عن ترحيبها بتصريحات رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي حول أولوية الملف الاقتصادي.

وأوضحت الغرفة في بيان لها أن تصريحات المنفي حول الاقتصاد الليبي تؤكد أنه حريص على تخفيف الأعباء على المواطن الليبي.

وأعربت الغرفة عن تفاؤلها بهذه التصريحات والتي ستسهم في تتويج جهودها السابقة الساعية إلى التخفيف من العبء على المواطن وتوفير حاجياته الأساسية من خلال تسريع وتيرة الحركة التجارية بين البلدين “ليبيا ومصر” وكذلك تمهيد السبل أمام تجار البلدين وفتح خطوط تجارية أخرى مع الشقيقة مصر.

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