خارجية الوفاق: لجنة العقوبات ترفض رفع التجميد عن الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 February, 2021

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن لجنة العقوبات رفضت الطلب المقدم من الحكومة البلجيكية لرفع التجميد عن الأموال الليبية المودعة لدى أحد البنوك لديها واستقطاع مبلغ 49 مليون يورو وباعتبار الطلب البلجيكي لا ينطبق على الفقرة 21 من قرار مجلس الأمن.

وأكدت وزارة الخارجية أن رفض لجنة العقوبات لهذا الطلب هو “رسالة واضحة وصريحة لكل من يحاول المساس بالأموال الليبية” مضيفة “سنبذل كل الجهود للمحافظة عليها إلى أن يتاح وفي الوقت المناسب لجميع الليبيين فرصة توظيفها لصالح برامج التنمية وتحسين الخدمات في مختلف القطاعات وإعادة الإعمال.