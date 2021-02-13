استقرار حالة الطقس في أغلب مناطق البلاد

أخبار ليبيا 24

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس يشهد استقرارا هذا اليوم على أغلب المناطق بينما تبدأ التقلبات الجوية بداية من يوم الغد على مناطق الشمال الغربي مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ورياح نشطة مع تكاثر للسحب وسقوط أمطار وتشمل مساء يوم الغد مناطق الشمال الشرقي.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم السبت، تكون السماء في رأس أجدير وسرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة صافية إلي قليلة السحب يتكاثر مساء مع فرصة سقوط أمطار متفرقة بداية من يوم الغد على أغلب المناطق.

والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء إلى شمالية فشمالية غربية نشطة السرعة على أغلب المناطق.

ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح هذا اليوم ما بين (19-25) م وتسجل انخفاض ملحوظ بداية من يوم الغد السبت

وفي الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد والواحات ومرادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر الغيوم بداية من يوم الغد مع سقوط أمطار متوسطة إلي جيدة وتكون غزيرة على المناطق الجبلية.

والرياح غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتحول مساء يوم الغد إلى شمالية غربية نشطة السرعة على بعض المناطق.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (16-22) م وتسجل انخفاض ملحوظ بداية من يوم الاثنين .

بينما في الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة تكون السماء صافية هذا اليوم على اغلب المناطق بينما تتكاثر السحب مساء يوم الغد على غدامس والحمادة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء يوم الغد إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (23-27)م وتسجل انخفاض ملحوظ بداية من يوم الغد خاصة على مناطق (الحمادة- غدامس -الجفرة).

أما في الكفرة والسرير وتازربو تكون السماء صافية والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى : تتراوح ما بين (22-25) م.