مؤسسة الاستثمار ترحب برفض طلب بلجيكا رفع التجميد عن أموال ليبية

رحبت المؤسسة الليبية للاستثمار برفض لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة طلب السلطات برفع التجميد عن جزء من أصول المؤسسة في مملكة بلجيكا لاستخدامها في تسوية ديون محتملة على جهات ليبية أخرى، مؤكدة أنها «لن تسمح بالمساس بأصولها».

وقالت المؤسسة في بيان، الجمعة، إن هذه الخطوة جاءت «تماشيا مع نظام العقوبات المعمول به وأهدافعه مع جهود المؤسسة والإصلاحات التي تتضطلع بها لحماية وصون أصولها وأنها إضافة مهمة إلى الإنجازت القانونية التي حققتها المؤسسة في قضاياها الدولية».

وعبرت عن «بالغ تقديرها لجهود البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة، اتلي لم تأل جهدا في تعزيز مواقف المؤسسة في حماية أصولها بما في ذلك موقف المؤسسة الرافض لطلب السلطات البلجيكية لاستخدام أموال المؤسسة وشركاتها التابعة بشكل يتعارض مع أهداف التجميد».

وشدت المؤسسة على أنها وبصفتها «صندوق ثروة سيادي مستقل» لن تسمح بالمساس بأصولها «التي تعد ثروة الأجيال القادمة»، وأنها لن تدخر جهدا في سبيل حماية وتنمية هذه الأصول.

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