الأرصاد تحذر من تقلبات جوية غدا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من حدوث تقلبات جوية بداية من غد الأحد على مناطق الشمال الغربي مصحوبة بموجة برد ورياح نشطة قوية أحيانا تتجاوز سرعتها 60 كيلومتر في الساعة، ويتخللها سقوط أمطار متفرقة.

وتشمل هذه التقلبات يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين مناطق الشمال الشرقي مع فرصة سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة خاصة على مناطق الجبل الأخضر، مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية وتساقط حبات البرد مما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة مع احتمال بسيط لهول الثلوج على هذه المناطق.

كما توقع المركز أن يسود طقس مستقر اليوم السبت على غالب المناطق، فيما تميل درجات الحرارة إلى الاعتدال نسبيا على غالب مناطق الشمال، لتتراوح بين 17 و24 درجة، بينما تميل إلى الدفء على مناطق الوسط والجنوب لتتراوح بين 21 و27 درجة.

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