“أوحيده”: المصالحة أولوية “المنفي” وإنعاش الاقتصاد مهمة “الدبيبة” والآخرون يلتزمون الصمت 10 أشهر

قال الكاتب الصحفي المقيم في بروكسل، علي أوحيدة، إنه طالما لا توجد جدية فعلية لمعاقبة كل معرقلي العملية السياسية، ومهما كانوا، فإننا نشاهد فقط مسرحية ركيكة الاخراج وسيئة الأداء، وفق قوله.

أضاف أوحيدة على حسابه بموقع تويتر: “حسن النوايا غير كاف، والشعب الليبي لا يمتلك عملياً الأدوات الضرورية ولا القدرة على مواجهة هؤلاء الوحوش”.

وواصل الصحفي الليبي: “بقليل من حسن الإرادة وكفاءة الإدارة يتم تقاسم المهام بشكل واضح بين المنفي والدبيبة، أمن وشؤون سيادية ومصالحة للأول وإعادة بناء وانعاش الاقتصاد وتحديد الأوليات للثاني، الأخرين جميعا يلتزمون الهدوء لمدة عشرة أشهر، ولو أفلح المعنيون بجهد مشترك ربما يتم اجتياز الخطوة الأولى”.