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“أوحيده”: المصالحة أولوية “المنفي” وإنعاش الاقتصاد مهمة “الدبيبة” والآخرون يلتزمون الصمت 10 أشهر

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الكاتب الصحفي المقيم في بروكسل، علي أوحيدة، إنه طالما لا توجد جدية فعلية لمعاقبة كل معرقلي العملية السياسية، ومهما كانوا، فإننا نشاهد فقط مسرحية ركيكة الاخراج وسيئة الأداء، وفق قوله.

أضاف أوحيدة على حسابه بموقع تويتر: “حسن النوايا غير كاف، والشعب الليبي لا يمتلك عملياً الأدوات الضرورية ولا القدرة على مواجهة هؤلاء الوحوش”.

وواصل الصحفي الليبي: “بقليل من حسن الإرادة وكفاءة الإدارة يتم تقاسم المهام بشكل واضح بين المنفي والدبيبة، أمن وشؤون سيادية ومصالحة للأول وإعادة بناء وانعاش الاقتصاد وتحديد الأوليات للثاني، الأخرين جميعا يلتزمون الهدوء لمدة عشرة أشهر، ولو أفلح المعنيون بجهد مشترك ربما يتم اجتياز الخطوة الأولى”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • لا يجب الافراط في التفاؤل كثيرا بالأربعه الذين فرضتهم بعثة الأمم علي الليبيين في جنيف كما فرضت سابقيهم علي الليبيين في الصخيرات فالاوائل كانوا اسوياء ولم يقدموا شئ لليبيا وكل ما قدموه لأنفسهم وأقاربهم ومعارفهم فكيف بالاربعه سيقدموا وخاصه أحد الاربعه منغولي

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  • هذا الدبيبة او الزريبة سمعته زي الزفت – ونصاب حرايمي من النظام السابق – بعني شني البلاد ما فيهاش رجال قانون او شريعة باش يوقفوا الأشكال هذي ..!!؟؟
    الان عشرات الآلاف من ضحايا الليبيين بين شباب متعلم
    وخبرات اقتصادية داخل المجتمع الليبي ، فالآخر يجي نصاب مطاوح يسرق جهود وتعب السنين بضخكة ولعبة – هذي ما تصيرش – وليبيا فيها رجال يخافوا عليها ويحافظوا عليها ويسيروا شءونها أفضل من زريبة او دبيبة والي علي شاكلته . بالالاف المرات –
    الان فقط المحاسبة المالية والإدارية لحكومة الوقاق ضروري تتحرك لان هولاء انقلابيين والخيانة داءما في ذمتهم ولا يهتمون لا لليبيا ولا يفكرون حتى في المواطن الليبي الي قعد ضحية هولاء المرضى النفسيين والطماعين وباءعي الذمة والوطن والضمير .

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