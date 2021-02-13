محامي سيف الإسلام القذافي .. رئيسا جديدا للإدعاء بمحكمة الجنايات الدولي

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الجمعة، تعيين البريطاني كريم خان محامي سيف الإسلام القذافي، رئيساً جديداً للادعاء لولاية مدتها 9 سنوات تبدأ في 16 يونيو المقبل، وذلك بعد اختياره من الدول الأعضاء.

وفاز خان بالمنصب في اقتراع سري متغلباً على ثلاثة مرشحين آخرين، ليحل محل رئيسة الادعاء الحالية فاتو بنسودا.

وتضم المحكمة، التي مقرها لاهاي والتي بدأت العمل قبل حوالي 20 عاماً، 123 عضواً وتنظر قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم العدوان.

كما كشف ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، عن تعيين «خان»، مستشارًا خاصًا للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسًا لفريق التحقيق الدولي في جرائم تنظيم الدولة الإرهابي “داعش” بالعراق.

يشار إلى أن «خان» رئيس فريق الدفاع عن سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي أمام محكمة الجنايات الدولية، والمكلف من قبله بمتابعة ملف اتهاماته بامتلاكه منزلا بملايين الجنيهات الأسترلينية بلندن، وتزوير شهادة الدكتوراه الممنوحة له من مدرسة لندن للاقتصاد.

يذكر أن سيف الإسلام القذافي كان مسجونا وأطلق سراحه في مدينة الزنتان في يونيو 2017، بعدما احتجزته إحدى الميليشيات منذ عام 2011، لكنه لا يزال مطلوبا لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، وتسعى هيئة الدفاع هذه الفترة إلى إسقاط هذه التهم عنه.

وفي نوفمبر الماضي أعلنت رئيسة الادعاء السابقة فاتو بنسودا التي يخلفها «خان» أن لديها معلومات شبه مؤكدة حول المكان الذي يتواجد فيه سيف الإسلام، والمختفي عن الأنظار منذ إطلاق سراحه من سجنه بالزنتان في يونيو 2017.

ودعت «بن سودة»، في جلسة بمجلس الأمن إلى تسهيل القبض على سيف القذافي لأنه متهم بارتكاب جرائم دولية خطيرة، من ضمنها جرائم حرب وتعذيب ومعاملة قاسية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم أخرى”.

ويعد خان أول رئيس لفريق التحقيق الدولي في جرائم تنظيم الدولة الإرهابي “داعش” بالعراق، وهو محامٍ بريطاني، ولديه أكثر من 25 عامًا من الخبرة المهنية في القانون الجنائي الدولي، وعمل كمدعٍ عام ومحامي دفاع في المحاكم الجنائية المحلية والدولية، بما في ذلك، المحكمة الجنائية الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، الدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا، والمحكمة الخاصة بلبنان والمحكمة الخاصة لسيراليون.

«خان» حاصل على ليسانس الحقوق مع مرتبة الشرف في القانون من كلية كينغ، جامعة لندن، والعديد من الدرجات والمؤهلات الأخرى، ودرس وحاضر عن الشريعة الإسلامية ويتمتع بخبرات واسعة.