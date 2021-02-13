في الثانية الأخيرة سلة  النصر تعبر  الأهلي بنغازي

أخبار ليبيا 24

حقق فريق كرة السلة لنادي النصر، الفوز في ديربي بنغازي على حساب غريمه التقليدي الأهلي بنغازي، في افتتاح منافسات الدوري الليبي.

وجاء فوز النصر، بنتيجة 73 مقابل 70 نقطة، في المباراة التي احتضنها مجمع سليمان الضراط بالمدينة الرياضية بنغازي.

وشهدت المباراة إثارة وندية بين الفريقيْن، حتى آخر أنفاسها وجاء حسم اللقاء بثلاثية سجلها نجم النصر زين العابدين مكراز، في الثانية الأخيرة من المواجهة.

وقدم محمد بوزقية “ميدو” أداء مميزا رفقة النصر حيث سجل 21 نقطة وقام بـ11 متابعة ناجحة .

من جانبه كان عثمان الصديق أفضل لاعبي الأهلي بنغازي، حيث سجل 18 نقطة و17 متابعة .