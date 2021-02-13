جونسون لدبيبه: بريطانيا تدعم العملية السياسية في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 February, 2021

أكد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون مع رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحكيم دبيبه دعم بلاده للعملية السياسية في ليبيا ودعم جهود حكومة الوحدة الوطنية في سعيها لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكدت وزارة الخارجية البريطانية أن جونسون أكد خلال اتصال هاتفي مع دبيبه دعم المملكة المتحدة للعملية السياسية في ليبيا مشددا على دعم بلاده التام لحكومة الوحدة الوطنية في سعيها لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في شهر أكتوبر 2020، والعمل على تحسين الخدمات العامة والحوكمة.

من جانبه أكد دبيبه عزمه على توحيد جميع الليبيين وإحلال الاستقرار في ليبيا، ورحب بالمساعدة المقدمة من بريطانيا ومن المجتمع الدولي ككل في تلك الجهود.

واتفق الجانبان على استمرار التواصل الوثيق بينهما في الشهور القادمة بينما تستعد الحكومة المؤقتة لإجراء انتخابات وطنية في وقت لاحق من السنة الحالية.