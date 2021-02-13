تقرير لـ«إيرينى»: خفر السواحل التابع لـ«الوفاق» اعترض نصف المهاجرين في عرض البحر

كشف تقرير سرى لقائد المهمة البحرية الأوروبية “إيرينى”، فابيو أجوستينى، عن أن خفر السواحل الليبى أوقف 9.541 مهاجرًا فى عرض البحر خلال العام الماضى 2020.

ووفقًا لتقرير أجوستينى، فقد كان العدد الذى تم منعه أقل من النصف، بنسبة 47%، من بين جميع الأشخاص الذين كانوا فى طريقهم من ليبيا إلى أوروبا عام 2020، مؤكدًا أن خفر السواحل الليبى يستمر فى إظهار أداء تشغيلى مهم فى إنقاذ الأشخاص فى منطقته الخاصة للبحث والإنقاذ.

وكانت منظمة الهجرة الدولية أشارت فى مطلع شهر فبراير الجارى، إلى أن خفر السواحل الليبى أعاد حوالى 11 ألف من مهاجرى القوارب إلى ليبيا خلال عام 2020، حيث يواجهون الاستغلال وأعمال عنف.

وأوضح التقرير أنه كان هناك 82 مركز احتجاز للمهاجرين واللاجئين فى ليبيا بنهاية العام الماضى، تأوى 7.607 من الأشخاص، ولم يتم الإفراج سوى عن 389 شخصًا من هذه المراكز العام الماضى، وسط انتقادات عديدة لما يقع من انتهاكات لحقوق هؤلاء المهاجرين فى ليبيا.