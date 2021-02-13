الجرندي لسياله: مستعدون لدعم ليبيا ومساندة مسارها السياسي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 February, 2021

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، مع وزير الخارجية محمد سياله على مساندة تونس المطلقة لليبيا واستعدادها التام للتحرك ثنائيا وداخل المنظمات الاقليمية والدولية لدعم ليبيا ومساندة مسارها السياسي حتى يبلغ منتهاه بما من شأنه أن يعيد الاستقرار والرفاه للشعب الليبي وللمنطقة بأسرها.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية التونسية أن سياله أكد خلال مكالمة هاتفية مع الجرندي على أن الليبيين عاقدين العزم على إنجاح مخرجات الحوار، معربا عن ارتياح الليبيين لمخرجات المفاوضات الأخيرة بجنيف، منوها بأهمية الحوار الليبي-الليبي الذي انتظم بتونس والذي شكل محطة محورية لبداية الانفراج السياسي في ليبيا مؤكدا حرصه على التواصل والتنسيق المستمر مع تونس للحفاظ على مصالح هذا البلد داخل المحافل الاقليمية والدولية.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التشاور بين تونس وليبيا حول عدد من الملفات ذات الإهتمام المشترك على المستوى الثنائي وعلى الساحتين الإقليمية والدولية كما جرى بحث إحكام التنسيق بين البلدين في مجلس الامن الدولي في إطار عضوية تونس بهذا الهيكل الأممي فيما يتعلق بالملف الليبي والقضايا الاقليمية والدولية كما مثلت المكالمة مناسبة لتبادل الآراء حول المسار السياسي في ليبيا