«تعليم الوفاق»: استئناف الدراسة في نحو 2400 مؤسسة

أكدت وزارة التعليم بحكومة الوفاق بدء الدراسة اليوم السبت في 2415 مؤسسة تعليمية بعد حصولها على إذن بفتحها بدون شروط مع مُتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في هذه المؤسسات من قبل فريق تقييم جُهوزية المؤسسات التعليمية بمراقبات التعليم.

و بدأ اليوم الدراسي في تمام الساعة الثامنة والنصف، حيث يدخل الطلاب إلى فصولهم مباشرة دون الوقوف في الطابور الصباحي، و يتلقى طلاب جميع الصفوف الدراسية في الخمس دقائق الأولى من كل حصة دراسية إرشادات وتعليمات حول مُجابهة جائحة فيروس كورونا.

وتأخّر انطلاق الدراسة عن موعدها المحدّد في 23 من يناير 2021م وفقاً للخطة الدراسية الموضوعة من الوزارة استجابة لتوصيات اللجنة الاستشارية العلمية العليا بتأجيل انطلاق الدراسة ثلاثة أسابيع حتى جُهوزية المؤسسات التعليمية.

وكَشَفَ رئيس فريق تقييم ومُتابعة تطبيق الإطار الوبائي الدكتور محمد خالد شمبش في مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي عن خضوع 3549 مؤسسة تعليمية تابعة لوزارة التعليم بحكومة الوفاق، موضحاً أنهم سمحوا بانطلاق الدراسة في 2415 مؤسسة تعليمية منها لانطباق الشروط عليها، فيما أجّلوا فتح ما يُمثل 926 مؤسسة تعليمية و أوصوا بإعادة تقييم شامل لـ 208 من المؤسسات التعليمية.

بدوره، طَالَبَ وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتعليم العام عادل جمعة بضرورة مراجعة نتائج الجُهوزية ومُتابعة المدارس بشكل أسبوعي، ومراجعة الملاحظات الواردة في التقارير الفنية للمدارس التي تحتاج إلى حلول بسيطة.

وشدّد على ضرورة نقل طلاب المدارس التي أوصت اللجنة بإقفالها إلى مدارس جيدة وفي فترات مختلفة لكي يتمكنوا من تحصيلهم العلمي أُسوة بزملائهم، مجدّداً التذكير بشعار الوزارة للعام الدراسي الحالي “نَحْمِي طُلّابَنَا وَنُعَلّمَهُم”، مضيفاً أنّ الوزارة التزمت بهذا الشعار بعد صرفها ميزانية تشغيلية لجميع المؤسسات التعليمية وتحديد أوجه النظر في إجراء صيانة خفيفة وشراء مواد تنظيف ومستلزمات وقائية وقرطاسية.

وتظهر الخطة الدراسية للعام الدراسي 2020- 2021م أن اختبارات الفترة الأولى لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي إضافة إلى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول وتوضح الخطة الدراسية للعام الدراسي الحالي أن اختبارات الفترة الأولى لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي إضافة إلى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لجميع سنوات النقل ستكُون خلال الفترة من 17-29 أبريل المُقبل، فيما ستكُون عُطلة نصف السنة لكافة المراحل من مطلع مايو وحتى اليوم الثالث عشر من العام 2021م.

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