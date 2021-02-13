صالح قلمة: تعدد دعوات انعقاد جلسات النواب لمنح الثقة للحكومة يربك المشهد

قال عضو مجلس النواب صالح قلمة، إنه سمع بالدعوة إلى عقد جلسة للمجلس في صبراتة، لكننا نجهل الداعي، وعلمنا أنها تشاورية لتضييق الخلافات وتوحيد الصف، وفق قوله.

أضاف في تصريحات صحفية: “سنحضُر أي جلسة يعقدها النواب في أي مدينة ليبية إذا كانت تؤدي إلى جمع الصف وتوحيد المجلس وينبغي أن يصحَب الدعوة توضيح لمن سيترأس الجلسة وما جدول أعمالها”.

وواصل قائلا: “أبلغنا أن جلسة صبراتة تشاورية لتضييق الخلافات وتوحيد الصف، تعدّد الدعوات أربك المشهد، فالنواب بطرابلس دعوا إلى جلسة فيها، ورئيس المجلس عقيلة دعا إلى جلسة بطبرق، ونائباه الأول والثاني دَعَوَا إلى جلسة في مدينة تحددها لجنة 5+5”.

وتابع قلمة: ” هناك خلاف على رئاسة الجلسات مع أن رئيس المجلس موجود والمجتمع الدولي يتعامل معه على هذا الأساس، ولماذا لا يقدّم النواب تنازلات لتوحيد المجلس أسوةً بالقادة العسكريين الذين تواجهوا في الجبهات ويجلسون الآن على طاولة واحدة‎؟” وفق قوله.