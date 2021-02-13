استطلاع: ترامب أسوء رئيس للولايات المتحدة

أظهر استطلاع للرأي أجرته YouGov و The Economist أن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما حصل على لقب أفضل رئيس للولايات المتحدة بينما تم اختيار الرئيس السابق دونالد ترامب الأسوأ.

ووجد الاستطلاع أن 43 % من الأمريكيين يعتقدون أن ترامب يتحمل مسؤولية كبيرة عن أعمال الشغب في الكابيتول يوم 6 يناير، كما قال 47 % إن مجلس الشيوخ يجب أن يصوت لإدانة ترامب.

وعلى الرغم من أن 53% لا يعتقدون أنه ينبغي السماح لترامب بالترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى، فإن هذا لن يحدث إلا إذا أدان ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ ترامب.

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