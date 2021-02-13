السني: رفض طلب بلجيكا بشأن الأموال المجمدة يعد تحذير من العبث بمقدرات الليبيين

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 February, 2021

أعرب مندوب ليبيا بالأمم المتحدة طاهر السني عن شكره للدول التي دعمت موقف ليبيا الرافض للتصرف في الأموال المجمدة مضيفا أن رفض لجنة العقوبات لطلب بلجيكا التصرف في الأموال المجمدة يعد تحذير لأي دولة تحاول العبث بمقدرات الليبيين.

وقال السني في سلسلة تغريدات له بموقع “تويتر” “بفضل جهود البعثة ووزارة الخارجية ومؤسسة الاستثمار، مجلس الأمن ومن خلال لجنة العقوبات يرفض رسمياً طلب بلجيكا التصرف في أي اموال مجمدة، ويُقر بعدم وجود أي سند قانوني للتصرف بها” مضيفا “نصحنا بلجيكا سحب طلبها سابقاً! هذا القرار تحذير لأي دولة تحاول العبث بمقدرات الليبيين”.

وأضاف السني “نشكر كل الدول أعضاء مجلس الأمن التي دعمت موقفنا لرفض التصرف في الأموال المجمدة وعلى رأسها تونس الشقيقة ممثلة العرب وصوت ليبيا في المجلس”.

وتابع السني “رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1970(2011) بشأن ليبيا (لجنة العقوبات) هي الهند وليس ألمانيا كما يتناقله البعض! حيث تم تكليفها بداية العام” وأضاف “ألمانيا انتهت عضويتها من المجلس نهاية 2020” وزاد “إن اقرار أي استثناء أو الموافقة على طلب مقدم للجنة يجب أن يحظى بإجماع اعضاء المجلس”.

وأردف السني “أي طلب يقدم للجنة يتم تداوله خلال عشرة أيام من تقديمه والرجوع لفريق الخبراء،وإذا لم يحدث اجماع بالرفض أو القبول يتم طلب مدة إضافية للتداول والتشاور، وأردف “في حال الطلب البلجيكي تم تقديمه يوم 2-فبراير لرئيس اللجنة الهند” وأضاف “اليوم تقرر بالإجماع رفض الطلب وتم اعداد الرد بالخصوص”.