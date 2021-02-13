فرنسا تدعو لرحيل المُرتزقة من ليبيا.. والانتقال إلى الانتخابات

تتواصل المواقف الدولية، من الملفات الساخنة المطروحة على الساحة الليبية، حيث أكد وزير الخارجية الفرنسية، جون ايف لودريان، ضرورة رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، مشيرًا إلى دعم بلاده للجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

وذكر بيان للخارجية الفرنسية، أن “لودريان” بحث مع المبعوث الأممي، يان كوبيش، سبل دعم الانتقال السياسي السلمي في ليبيا.

وأكد “لودريان” على أهمية الانتقال الحقيقي إلى الانتخابات المقررة نهاية العام، مُشدّدًا على أهمية الإسراع بتشكيل حكومة شاملة وتمثيلية، وتنفيذ وقفٍ كاملٍ لإطلاق النار.

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